\Mau Beli Rumah? Generasi Milenial Wajib Simak 5 Tips Ini\

JAKARTA - Kaum milenial dikabarkan masih kesulitan membeli rumah. Selain karena belum bisa meninggalkan gaya hidup hedon, gaji mereka biasanya juga belum banyak. Namun, ga perlu galaulah.

Karir.com bekerja sama dengan rumah123.com memberikan tips bagaimana kaum milenial bisa membeli rumah. Sebelum terlambat, ayo simak tips berikut ini:

Pertama, bagi kamu yang fresh graduated ataupun sudah berpengalaman kerja, carilah pekerjaan yang bergaji di atas rata-rata. Berdasarkan survei, industri minyak, gas, dan pertambangan masih prospek bagi calon pekerja.

Kedua, carilah perusahaan tempat bekerja yang bisa memberi pinjaman untuk membeli rumah. Semisal, pekerjaan di bank memberikan penawaran khusus kepada karyawannya untuk keringanan membeli rumah.

Ketiga, generasi sekarang ini lebih condong meluangkan waktunya untuk bersantai (leisure) dan bersenang-senang (have fun). Uangnya banyak digunakan untuk jalan-jalan (traveling). Sebisa mungkin dana yang kamu miliki bisa dibagi antara untuk kesenangan dan untuk membeli rumah.

Keempat, pesta bagi kaum milenial memang aktivitas yang menyenangkan. Tapi, kalau kamu sudah berumah tangga, kamu dituntut memiliki rumah sendiri. Bakal kerepotan kan? So, save your money and do less party.

Kelima, joint income. Pasangan yang bekerja akan lebih memudahkan kamu untuk membeli sebuah properti. Dengan menyisihkan penghasilan dua orang (suami dan isteri) akan lebih mudah untuk membayar cicilan KPR atau KPA.