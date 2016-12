\Rupiah Rp13.471, Terkapar Imbas Pidato Yellen\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi ini dibuka melemah. Bahkan, Rupiah hampir mendekati level Rp13.500-an per USD

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (21/12/2016), Rupiah pada perdagangan Spot Exchange Rate di pasar Asia melemah tipis 33 poin atau 0,25% ke level Rp13.471. Adapun pergerakan harian Rupiah berada di level Rp13.440-Rp13.471 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 28 poin atau 0,20% ke level Rp13.451 per USD. Dalam kurs Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam kisaran Rp13.423 per USD hingga Rp13.470 per USD.

Kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama pada Selasa (Rabu pagi WIB), didorong pernyataan positif Ketua Federal Reserve tentang pasar tenaga kerja di negara itu.

Ketua Federal Reserve Janet Yellen mengatakan dalam pidato publiknya pada Senin (19/12) bahwa "setelah bertahun-tahun pemulihan ekonomi lambat, Anda memasuki pasar pekerjaan terkuat dalam hampir satu dekade," menambahkan bahwa ada juga indikasi pertumbuhan upah sedang meningkat.

Para analis mengatakan pernyataan Yellen mendukung spekulasi pasar untuk kecepatan kenaikan suku bunga tahun depan yang lebih ketat daripada yang diperkirakan sebelumnya.