\Dolar Singapura Anjlok ke Level Terendah dalam 7 Tahun\

SINGAPURA - Dolar Singapura anjlok ke level terendah sejak 2009, selama krisis keuangan global. Bahkan tidak menutup kemungkinan dolar Singapura akan anjlok lebih dalam lagi.

Melansir CNBC, Jakarta, Rabu (21/12/2016), nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) berada di level 1,4506 dolar Singapura pada Selasa sore waktu setempat. Posisi ini naik dari 1,4428 dolar Singapura di awal sesi perdagangan kemarin.

Capaian itu yang paling lemah untuk mata uang negara Singapura yang juga dikenal sebagai Sing, sejak Agustus 2009.

Tapi Sing kembali menguat ke level 1,4450 terhadap dolar AS. Menurut laporan yang ada, bank sentral diduga melakukan intervensi untuk mendukung mata uang.

Otoritas Moneter Singapura (MAS) menolak berkomentar pada hari Rabu. Pada pukul 10:56 waktu setempat, dolar AS berada di level 1,4444 dolar Singapura.

Pelemahan dolar Singapura terjadi karena dolar AS telah melonjak terhadap mata uang regional setelah Donald Trump menang pada pemilu AS secara mengejutkan, dan Federal Reserve AS juga mengejutkan pasar pada pertemuan pekan lalu dengan menunjukkan kemungkinan akan menaikkan suku tiga kali tahun depan.

Analis memperkirakan bahwa dolar Singapura bisa jatuh lebih jauh, tapi itu tampaknya tidak mungkin untuk menguji posisi terendah krisis keuangan Asia, seperti mata uang tetangga Malaysia. ringgit telah jatuh ke level terendah sejak 1998 seiring penguatan dolar AS dan pelemahan ekonomi domestik.