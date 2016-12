\Wijaya Karya Miliki 30% Saham di Kereta Cepat\

JAKARTA - PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) telah ditunjuk sebagai high speed railway contractor consortium (HSRCC) dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Di mana perseroan memiliki porsi saham sebesar 30% dari total nilai kontrak sebesar USD4.302.680.000 dan belum termasuk PPN pada konsorsium tersebut. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta.

Disebutkan, penunjukan ini sesuai dengan Surat Penunjukan No. 0037/CA-4/KCIC/8.12.16 pada 15 Desember 2016, bersama dengan enamperusahaan lainnya. Adapun enam perusahaan lain yang tergabung dalam konsorsium ini adalah China Railway International Co. Ltd, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRCC Qingdao Sifang Co. Ltd, China Railway Signal & Communication Corporation Limited, dan The Third Railway Survey and Design Institute Group Corporation.

Pekerjaan yang akan dilakukan WIKA dalam proyek ini mencakup soil investigation (boring work), road diversion, drainage, subgrade, bridge piling, pile cap, pier, box girder, slab, sleeper, stations, building, dan lain-lain.

”Proyek akan dilaksanakan dalam waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian (kontrak) ditandatangani," kata Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Suradi.