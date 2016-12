\Rupiah Rp13.468, Kembali Dihajar Dolar AS \

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hari ini kembali terkoreksi tajam. Pasalnya, dolar AS menguat ke level tertinggi 14 tahunan karena spekulasi para investor.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan Spot Exchange Rate di pasar Asia melemah 21 poin atau 0,16% menjadi Rp13.459 per USD. Adapun pergerakan hariannya, berada di kisaran Rp13.423-Rp13.485 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 45 poin atau 0,34% menjadi Rp13.468 per USD. Dalam kurs Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam kisaran Rp13.423 per USD hingga Rp13.485 per USD.

Sedangkan Bank Indonesia (BI) lewat kurs Jakarta Interspot Dollar Exchange alias Jisdor tercatat melemah 80 poin. BI mencatat kurs tengah hari ini berada di angka Rp13.473 per USD dari sebelumnya Rp13.393 per USD.

Adapun harga jual yang ditawarkan oleh BI, yakni Rp13.540 per USD. Sementara untuk harga beli berada di angka Rp13.406 per USD.

Sekadar informasi, greenback naik terhadap yen setelah bank sentral Jepang, Bank of Japan (BOJ), mempertahankan kebijakan moneternya tidak berubah setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari.