\Meningkatkan Kualitas Hidup lewat Konstruksi Berkelanjutan\

JAKARTA - Pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi wacana global dalam beberapa dekade terakhir menuntut para pelaksananya untuk lebih memperhatikan lingkungan. Tidak terkecuali di sektor konstruksi, segala aspek memerlukan pendekatan yang lebih ramah lingkungan, baik dari sisi teknologi, teknis pelaksanaan, produk, maupun proses akhirnya.

Hal inilah yang menjadi landasan dilaksanakannya pembangunan sektor konstruksi berkelanjutan. Konstruksi berkelanjutan adalah implementasi konsep green construction oleh para pelaku konstruksi dalam rangka memenuhi tantangan pembangunan yang berkelanjutan.

Meski demikian, tidak mudah untuk mewujudkan konstruksi berkelanjutan apabila berhadapan dengan isu-isu seperti kemiskinan, ledakan populasi, dan pengangguran. Isu-isu tersebut sering kali justru menjadi masalah utama kerusakan lingkungan itu sendiri, serta harus diakui pula masih menjadi masalah yang harus dihadapi di Indonesia.

Bahkan, dalam tataran praktis, negara berkembang cenderung lebih lambat mengadopsi pembangunan konstruksi berkelanjutan dibandingkan negara maju. Di Indonesia, konsep konstruksi berkelanjutan masih berada di level studi dan belum masuk ke tataran praktis.

Presiden Federation Internationale Des Ingenieurs- Conseils (FIDIC) Jae Wan Lee bahkan menegaskan pentingnya kerja sama strategis untuk menghadapi perubahan iklim, penurunan ekonomi global, dan kekurangan energi.

“Sangat penting untuk para insinyur mengatasi isu perubahan iklim melalui mitigasi, berbagi pengalaman antarnegara dalam mendukung konstruksi berkelanjutan,” ujar Jae Wan Lee, dalam pembukaan International Infrastructure Conference di Marakesh, Maroko, beberapa waktu lalu.

Adapun untuk mencari solusi berkelanjutan untuk kota dan lingkungan, LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction kembali membuka kompetisi desain konstruksi berkelanjutan paling bergengsi di dunia. LafargeHolcim Awards, yang sebelumnya dikenal dengan nama Holcim Awards, mencari proyek unggulan dari para profesional maupun ide berani dari generasi muda yang menggabungkan konsep konstruksi berkelanjutan dengan keunggulan arsitektur.

Tak sekadar kompetisi, ajang ini akan menilai ide-ide terbaik untuk mengatasi tantangan saat ini, yakni urbanisasi dan peningkatan kualitas hidup. Selama 60 tahun urbanisasi, populasi perkotaan meningkat ratarata sebesar 4,4 %. Puncaknya pada 2013 populasi perkotaan di Indonesia mencapai 130 juta jiwa atau 52% dari total penduduk Indonesia.

Kurang dari 10 tahun sejak saat ini atau tepatnya pada 2025, populasi perkotaan ditaksir meningkat menjadi 68 %. “Masyarakat yang berbondongbondong pindah dari desa ke kota memicu maraknya pembangunan yang dapat berdampak langsung pada kualitas hidup dan lingkungan di dalamnya.

Cara kita merancang serta membangun sangat berpengaruh terhadap kehidupan, serta ruang tempat kita beraktivitas. Itulah mengapa LafargeHolcim Foundation menjalin kemitraan untuk mempromosikan konstruksi berkelanjutan di sepanjang rantai nilai dari desain hingga pembangunan,” ujar Sustainable Development Manager - Holcim Indonesia & LafargeHolcim Awards 5th Cycle Country Coordinator Oepoyo Prakoso .

Dia menjelaskan, kompetisi LafargeHolcim Awards dibagi dalam lima wilayah geografis, masingmasing wilayah akan dinilai juri dan tim ahli dari wilayah tersebut. Indonesia yang termasuk dalam wilayah Asia Pasifik akan dinilai dewan juri yang diketuai oleh Donald Bates, Chair of Architectural Design, dan profesor dari the University of Melbourne, serta direktur dari LAB Architecture Studio, Australia.

Para pemenang akan diumumkan pada pertengahan tahun 2017 dan secara otomatis lolos ke kompetisi LafargeHolcim Awards global pada 2018. “Semoga LafargeHolcim Awards dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat umum maupun pakar arsitektur di Indonesia untuk terus berkarya menciptakan berbagai bangunan dengan berbagai manfaat.

Kami berharap penyelenggaraan kompetisi ini juga akan semakin baik pada tahun-tahun mendatang,” kata Oepoyo. LafargeHolcim Foundation telah mengidentifikasi lima target isu yang bertujuan untuk memperjelas prinsip mempertahankan habitat manusia untuk generasi mendatang, sekaligus menjadi dasar penilaian dalam LafargeHolcim Awards .

“Perencanaan, pembangunan dan konstruksi dapat berperan aktif dalam keberlanjutan. Salah satu caranya dengan menerapkan 5 target issues atau kriteria konstruksi berkelanjutan, yaitu progress( inovatif dan dapat dicontoh), people ( etis dan melibatkan masyarakat), planet (keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam), prosperity ( layak secara ekonomi), dan place (memenuhi unsur estetis),” sebut Guru Besar Jurusan Arsitektur Universitas Indonesia dan anggota dewan juri Holcim Awards Asia Pacific 2008 Prof.Gunawan Tjahjono .

LafargeHolcim Awards yang kini memasuki putaran kelima terbagi dalam dua kategori, yaitu kategori utama dan Next Generation . Kategori utama dibuka bagi arsitek, perencana, insinyur, mahasiswa jurusan terkait, pemilik proyek, pengembang dan kontraktor yang menunjukkan praktik konstruksi berkelanjutan pada penggunaan teknologi, aspek lingkungan sosial ekonomi, dan budaya dalam perencanaan dan konstruksi proyeknya.

Proyek harus telah mencapai tahap lanjutan dari sisi desain, memiliki probabilitas tinggi untuk dieksekusi, dan belum memulai proses pembangunan sebelum 4 Juli 2016. Peserta di bawah umur 30 tahun juga dapat mengirimkan konsep visioner dan ide beraninya dalam kompetisi ini melalui kategori Next Generation yang khusus diperuntukkan bagi mahasiswa dan profesional muda.

“Penghargaan ini menjadi ajang yang menarik untuk mengedepankan karya yang mungkin sederhana, tapi sebenarnya punya dampak luar biasa secara positif terhadap konteksnya ,” tutur Ary Indra, pemenang ketiga kategori utama dalam Holcim Awards National Competition 2015.

Ary mengatakan, LafargeHolcim Awards memberi pengertian baru bahwa karya arsitektur yang peduli lingkungan tidak hanya berbicara tentang alam, tapi juga manusia, ekonomi, dan bahkan keberlanjutan teknologi di dalamnya. Ini merupakan satu-satunya penghargaan di bidang arsitektur yang memiliki nilai multidimensi.

Tujuan utama LafargeHolcim Foundation adalah memilih dan mendukung berbagai inisiatif yang melampaui solusi teknis untuk mempromosikan pendekatan pembangunan berkelanjutan dan solusi yang merangkul keunggulan arsitektur dan meningkatkan kualitas hidup. Sejalan dengan itu, Holcim Indonesia akan terus mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang memberi dampak positif berkelanjutan.