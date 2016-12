\Ekonomi Akan Lebih Baik Asalkan Semua Disiplin\

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) optimistis perekonomian Indonesia akan lebih baik pada tahun depan. Otoritas moneter itu memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh dalam rentang 5-5,4%.

Namun, ada sejumlah tantangan yang harus dilalui terutama akibat gejolak global. Kondisi ekonomi di luar negeri akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari kebijakan ekonomi kabinet Trump, perkembangan ekonomi China dan pengurangan stimulus moneter di Eropa.

Semua pemangku kepentingan harus bahumembahu dalam menghadapi tantangan perekonomian tersebut. Untuk mengetahui lebih jauh langkah antisipasi bank sentral menghadapi ekonomi tahun 2017, berikut petikan wawancara khusus dengan Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara di ruang kerjanya, Gedung BI Jakarta, Selasa 20 Desember 2016

Bagaimana perekonomian Indonesia sepanjang 2016?

Sekarang kita berasumsi tumbuh 5,0%, itu artinya sudah cukup baik. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi China yang pada tahun ini hanya tumbuh 6,5-6,7%, kita relatif lebih baik. Dulu sewaktu ekonomi China mencapai 10-12%, pertumbuhan kita mencapai 6%. Ini menunjukkan bahwa perekonomian kita terpengaruh dengan perkembangan yang terjadi di negara lain. Dengan kondisi pertumbuhan seperti yang dicapai saat ini, saya rasa kita sekarang sudah cukup bagus.

Bagaimana tantangan ekonomi nasional pada 2017?

Ke depan kita harus melihat apa yang akan terjadi di Amerika Serikat (AS), Eropa, China, dan Jepang. Situasi dunia tidak akan mudah. Seperti di Eropa yang mungkin akan mengurangi atau mengakhiri stimulus fiskalnya. Bahkan, saat ini jumlahnya juga sudah dikurangi setiap bulannya. Kita harus terus mengawasi apakah suku bunga dari The European Central Bank (ECB) naik pada 2017 atau masih menunggu.

Meskipun ECB dampaknya tidak signifikan ke Indonesia, tetap akan berpengaruh apabila ada perubahan kebijakan. Tahun 2017 kami tentu melihat dari sisi moneter AS yang menyatakan akan ada kenaikan the federal funds rate (FFR) hingga tiga kali. Ini masih rencananya yang berarti bisa juga kurang dari tiga atau juga lebih.

Faktor yang memengaruhinya ialah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di AS. Misalnya, pada tahun ini FFR dinaikkan satu kali saja meskipun diprediksi awal tahun naik dua kali. Semuanya karena faktor pertumbuhan ekonomi di AS yang ternyata tidak sebaik perkiraan awal 2016. Semua sudah dikomunikasikan dan tidak menjadi kejutan di pasar lagi.

Gejolak di pasar keuangan terjadi apabila ada kejutan seperti kemenangan Trump. Karena itu. misalnya kalau FFR naik empat kali bakal jadi kejutan yang negatif, sedangkan kalau dua kali menjadi kejutan positif. Karena itu seharusnya risiko tantangan pada 2017 tidak terlalu berat. China juga harus diwaspadai dalam depresiasi mata uangnya. Sepanjang pada 2016 China telah melemahkan nilai tukarnya demi mendorong ekspor ke luar negeri.

Pelemahan mata uangnya telah mencapai 6,5% pada tahun ini. Sementara, rupiah malah menguat 3%. Jika China terus lanjutkan depresiasinya, maka pasar negara berkembang akan berhitung ulang. Dampaknya ialah ekspor manufaktur bakal lebih menantang. Intinya kita ingin stabilitas kurs. Tidak apa melakukan depresiasi asalkan dilakukan terukur dan terkendali. Kita bisa maklumi apabila depresiasi dilakukan terukur karena kondisi yang membutuhkan.

Bagaimana korelasi antara kondisi ekonomi global dengan perekonomian nasional?

Saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada investasi asing, baik dalam bentuk aliran dana ataupun komoditas. Aliran dana artinya mulai dari investasi portofolio, kredit luar negeri, hingga penanaman modal asing (PMA). Kondisi ini membuat kebijakan ekonomi moneter negara besar seperti AS jadi berdampak sangat signifikan ke Indonesia.

Uang yang kita miliki tidak mencukupi, untuk biayai seluruh belanja negara, baik yang ada di perbankan, sektor asuransi, dana pensiun, maupun reksa dana. Karena itu kebijakan bank sentral di AS, Eropa, Jepang, dan China sangat penting diperhatikan. Kemudian ketergantungan lainnya dalam komoditas. Sekitar 60-70% konten barang yang kita ekspor saat ini masih merupakan komoditas seperti nikel atau minyak sawit mentah (crude palm oil /CPO) dan harganya ditentukan dunia internasional.

Bagaimana strategi untuk menghadapi 2017?

Sekarang kalau kita ingin kurs stabil dan kondisi terkendali, kuncinya kita harus tunjukkan disiplin makro ekonomi. Kita harus menjaga tingkat inflasi, defisit transaksi berjalan, defisit fiskal, rasio utang luar negeri, dan kesehatan perbankan. Rasio itu yang selalu dilihat investor dan lembaga pemeringkat internasional. Sikap BI tentu ingin tetap mendorong perekonomian nasional.

Terlebih karena kita sekarang sedang dalam masa pemulihan ekonomi. Karena itu sangat penting berdisiplin supaya bisa terus jalan. Jaga inflasi bagaimana tidak di atas 5% seperti dulu atau tahun depan jangan lebih dari 4% seperti asumsi APBN. Kita tahu ada inflasi administered prices atau inflasi barang jasa yang harganya diatur pemerintah karena pemerintah ingin kurangi subsidi.

Kondisi tentu akan sulit untuk ekonomi nasional apabila tingkat inflasi dalam negeri naik, kemudian suku bunga AS naik, dan depresiasi yuan terus terjadi. Sementara kita ingin momentum pertumbuhan terus berlangsung. Kita semua harus kerja sama pemerintah dan BI untuk jaga inflasi dan sehatkan APBN. Defisit transaksi berjalan juga harus dalam level sehat 2,5% dari PDB, naik dari tahun ini 2,0% karena masa pemulihan ekonomi terus berlanjut sehingga akan mendorong impor.

Ya tidak apa-apa. Sementara, utang luar negeri swasta juga harus dijaga. BI sudah antisipasi dengan adanya aturan hedging sehingga utang luar negeri lebih terkendali sejak 2015. Namun, tren pada 2017 ialah masa pemulihan atau recovery sehingga biasanya utang luar negeri swasta juga akan naik dan bunga yang juga naik di luar negeri. Namun, menurut kami, asalkan penerimaan dari luar negeri bisa meningkat, ya tidak apa-apa.

Jadi, kalau terpaksa utang luar negeri naik, maka harus ada pemasukan alternatif dari nonkomoditas. Sumber devisa lainnya harus digenjot seperti dari sektor pariwisata dan tenaga kerja Indonesia (TKI). Sangat penting untuk kembangkan sektor ini di tengah sektor manufaktur masih lemah. Kemudian deregulasi kebijakan juga harus terus dilanjutkan untuk hasilkan inovasi kebijakan.

Bagaimana dampak terpilihnya Trump?

Kami lihat Trump effect hanya sementara, sekarang pasar keuangan kembali stabil. Sebenarnya The Fed sudah berikan pesan ke pemerintahan Trump untuk tidak perlu perbesar defisit fiskalnya. Apabila Trump ikuti saran tersebut, maka utang AS tidak jadi naik, kemudian yield surat utang AS bisa turun. Lalu, dampaknya ke yield surat utang negara berkembang juga bisa turun.

Bagaimana dengan kondisi nilai tukar rupiah pada tahun depan?

Persepsi kebijakan mengenai kurs harus diluruskan di masyarakat. Persepsi kurs yang menguat itu baik atau melemah itu buruk adalah salah. Semua tergantung kebutuhan. Seperti pemerintah PM Abe di Jepang sedang berusaha keras menurunkan kurs yen supaya ekspornya bisa naik. Mereka memberikan stimulus untuk menekan kurs, sedangkan masyarakat kita ingin kurs naik.

Selain itu, ada juga China yang selalu kontrol dan lakukan pelemahan kurs supaya dorong ekspornya. Sementara, kurs kita justru naik 3,5%. Kita lebih baik dari Turki yang melemah lebih dari 10%, Indonesia relatif stabil. Tanya juga ke eksportir manufaktur yang terpengaruh kurs tentu merasa waswas kalau China terus melemahkan kurs.

Karena itu, media massa harus jelaskan ke masyarakat mengenai cara melihat kurs. Tren kurs pada 2017, bagi kami tergantung inflasi. Kenapa kurs kita cenderung menguat saat ini, hal ini karena inflasi bagus, anggaran fiskal terkendali, utang luar negeri, dan pertumbuhan ekonomi masih 5%. Karena itu, kurs relatif stabil. Hanya ini kunci pada 2017 yang harus kita jaga terus.

Deregulasi pemerintah harus terus dijalankan. Secara rumus teori ekonominya mengatakan, depresiasi atau apresiasi kurs adalah perbedaan tingkat inflasi. Jika inflasi Indonesia misal 3,2% dan AS inflasinya 1,5%, maka selisihnya 1,7%, karena itu negara yang inflasi lebih tinggi akan terdepresiasi sebesar selisihnya. Harusnya kita terdepresiasi. Namun, faktanya banyak faktor lain yang memengaruhi. Misal inflow arus modal asing yang keluar masuk.

Kenapa tetap optimistis pertumbuhan ekonomi di batas atas?

Proyeksi kami tahun 2017 ekonomi Indonesia di kisaran atas 5%-5,4%. Kami optimistis meskipun di tengah tantangan dari AS, China, dan Eropa. Kami lihat asalkan semua dikomunikasikan dengan baik, maka terkalkulasi dan tidak menjadi gejolak di pasar keuangan. Asalkan kita bisa jaga asumsi makro, maka akan terjaga pertumbuhan kita. Asalkan syaratnya terjaga.

Bagaimana evaluasi suku bunga acuan 7 days repo yang diluncurkan tahun ini?

Tahun 2016 banyak kebijakan pelonggaran yang dilakukan BI. Kami telah mengembangkan beberapa perubahan, seperti bunga GWM (giro wajib minimum), melonggarkan LTV, dan kami lakukan reformulasi BI rate karena tingkat inflasi relatif rendah. BI rate tadinya mencerminkan suku bunga operasi moneter 12 bulan jadinya berubah menjadi BI 7 days repo yang cerminkan suku bunga operasi moneter 7 hari.

Jadinya suku bunga kebijakan yang lebih rendah karena memakai tenor 7 hari. Parameter sukses tidaknya kebijakan ini, dilihat bagaimana efek transmisinya kepada perbankan. Dampaknya terlihat bagus untuk suku bunga deposito yang juga turun mengikuti penurunan suku bunga acuan BI. Namun, dampak untuk bunga kredit masih tersendat.

Kami melihat bank sedang melakukan restrukturisasi kredit karena kenaikan kredit bermasalah (nonperforming loan /NPL) sejak 2015 menjadi di atas 3%. Hal ini ditambah penyaluran kredit tidak digenjot karena bank sibuk restrukturisasi, akhirnya bunga tidak perlu diturunkan. Selain itu, pasar menahan permintaan karena melihat dampak tax amnesty dan sektor riil belum tumbuh maksimal.

Dengan begitu, penurunan suku bunga kredit yang terbatas masih dimaklumi. Tahun 2017 restrukturisasi sebagian besar harusnya sudah selesai. Saya berharap perbankan tuntaskan restrukturisasi pada 2016 supaya bisa fokus pertumbuhan pada 2017. Dampaknya memang laba tertekan pada 2016 namun tidak masalah.