\Sri Mulyani ke Google: You Have Bussiness in Here!\

JAKARTA - Google hingga saat ini masih enggan membayar pajak. Negosiasi yang dilakukan pun tak kunjung menemui titik terang.

Sri Mulyani pun menegaskan bahwa Google harus membayar pajak kepada pemerintah. Pasalnya, selama ini Google telah merasakan banyak keuntungan dari bisnisnya di Indonesia.

"Prinsipnya saya sudah katakan berkali-kali. Kalau ada aktivitas yang genuinely yang asalnya dari Indonesia, sumbernya dari Indonesia. Dan tentu saja kita harus akui bahwa mereka membawa teknologi, entah dari sisi nama, dari sisi perangkat yang mereka miliki untuk Indonesia bisa mendapat manfaat dari search engine itu.Saya rasa kita, ini kan sesuatu yang unpresidented untuk mereka," kata Sri Mulyani di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Menurut Sri Mulyani, dirinya tak ingin melakukan tindakan yang berakhir pada turunnya kepercayaan dunia usaha kepada pemerintah. Hanya saja, kewajiban tetap harus dilakukan. Termasuk untuk Google yang selama ini selalu menghindari pajak padahal memiliki kekayaan yang berlimpah.

"Kita ingin melakukan suatu tindakan yang kemudian malah justru menghancurkan kepercayaan. Yang saya ingin bangun adalah kepercayaan. You have bussiness in here, dan Anda create value di sini," tukasnya.