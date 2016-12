\Menkeu Sri Mulyani: Saya Gaji Tinggi untuk Berfikir!\

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur saat ini menjadi program prioritas bagi pemerintah. Hanya saja, APBN selama ini tak mampu untuk membiayai tingginya kebutuhan pembiayaan infrastruktur.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun banyak menerima laporan dari perusahaan BUMN ataupun pihak swasta lainnya dari sulitnya untuk memperoleh dana pinjaman dari Bank BUMN. Alasan adalah karena lamanya keuntungan yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Saya dititipi PPI, perbankan Indonesia partisipasi di bidang financing infrastruktur hanya di bawah 10% atau 8%-10%. Orang bisa katakan karena sourcenya tabungan deposit yang less then 1 year. Belum lagi kalau bicara soal exposure. Kalau infrastruktur kan bisa 30 tahun," kata Sri Mulyani di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Sri Mulyani pun meminta kepada perbankan untuk memikirkan keuntungan semata dalam menjalankan bisnis perbankan. Khususnya untuk Bank BUMN (BNI, Mandiri, BRI, dan BTN), dengan nada tinggi Sri Mulyani menegaskan bahwa telah menggaji tinggi para petinggi di perbankan plat merah tersebut. Untuk itu, sudah seharusnya hal ini dipikirkan secara matang oleh Bank BUMN.

"Namun saya punya Bank BUMN digaji tinggi-tinggi untuk memikirkan gimana untuk address. Kalau cuma datang ke Menkeu terus bilang bu source of funding saya cuma tabungan, saya saja yang banker," tegas Sri Mulyani yang disambut tepuk tangan hadirin.

Menurutnya, Indonesia memiliki banyak potensi untuk dimanfaatkan oleh perbankan. Untuk itu, petinggi perbankan dituntut untuk keluar dari zona nyaman dari pekerjaan saat ini.

"You have to solve this misdmatch. Source of funding dari masyarakat, setiap pemerintah keluarkan SUN, SBN, selalu over subsribe 5 kali. Berarti masyarakat punya potensi. Ini kerjaan kawan-kawan untuk sambungkan masyarakat yang punya potensi dengan perbankan," tutupnya.