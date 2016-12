\Kebijakan Fiskal Trump Beri Optimisme bagi Pasar Global\

JAKARTA - Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat turut menyebabkan terjadinya kepanikan pada pasar global. Pasalnya, terdapat berbagai ketidakpastian yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar karena Trump yang belum berpengalaman dalam dunia pemerintahan.

"Ada beberapa kebijakan yang timbulkan uncertainty, termasuk kenaikan tingkat proteksionisme, entah ke negara tertentu seperti North America atau China," kata Ekonom Bank Mandiri Anton Hermanto Gunawan di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Hanya saja, terdapat beberapa kebijakan yang dinilai mampu untuk meningkatkan rasa optimisme dari pasar global. Di antaranya ekspansi fiskal yang dilakukan oleh Trump. Sebab, hal ini akan dapat menstabilkan ekonomi Amerika Serikat sehingga akan berdampak baik bagi hubungan dagang dan ekonomi dengan negara lainnya.

"AS, misal, kelihatannya pembalikan dari penggunaan monetary policy sebagai alat utama untuk dorong growth mereka yang masih lemah untuk gunakan fiskal policy itu yang dijanjikan oleh Trump, membuat ada sedikit optimisme di sana," jelasnya.

Namun, pasar global tetap harus mewaspadai dampak negatif dari kebijakan Trump. Di antaranya memburuknya ekonomi China sehingga juga berdampak negatif bagi ekonomi Indonesia.

"Satu sisi, yang pasti financial sector terutama finansial market baik itu pasar valas yang kelihatannya ada optimisme di AS. Tapi di saat yang sama penguatan dolar AS masih ada ruang, yang berimbas juga ke yuan. Ini yang harus diperhatikan," tutupnya.