\BI Diprediksi Tak Turunkan Suku Bunga Tahun Depan\

JAKARTA - Bank Indonesia pada tahun ini telah berulang kali menurunkan suku bunga acuan. Saat ini, 7 Day Repo Rate dipatok sebesar 4,75%.

Bank Sentral Amerika Serikat (AS) pun juga telah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis point. Saat ini, suku bunga Bank Sentral AS dipatok sebesar 0,75%.

Melihat keadaan ini, BI diprediksi tak akan menurunkan suku bunga acuannya pada tahun 2017 mendatang. Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Hermanto Gunawan menuturkan, sulit bagi BI untuk mencari celah agar dapat menurunkan suku bunga acuan.

"Kelihatannya more of less target BI, policy rate-nya mungkin tidak akan ada penurunan lagi," tuturnya di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Namun, BI diperkirakan masih akan melakukan pelonggaran kebijakan makroprudensial. Namun, belum diketahui secara rinci kebijakan apa yang akan diambil oleh BI pada tahun 2017 mendatang karena masih menunggu kebijakan lainnya dari Donald Trump.

"Ada beberapa hal yang menunjukkan recovery, tetapi belum seperti yang diharapkan," tutupnya.