\Amerika Diprediksi Tak Akan Naikkan Suku Bunga di 2017\

JAKARTA - Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve (the Fed) telah menaikkan suku bunga acuannya jelang tutup tahun 2016. Kini, suku bunga acuan the Fed ditetapkan sebesar 0,75% atau naik sebesar 25 basis points.

The Fed pun diproyeksi akan dapat menaikkan suku bunga acuannya sebanyak tiga kali pada tahun 2017 mendatang. Namun, menurut Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Hermanto Gunawan, hingga diprediksi the Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuannya pada tahun 2017 mendatang. Sebab, belum terdapat ruang bagi the Fed untuk dapat menaikkan suku bunga acuannya.

"Pada saat yang sama kami masih belum lihat ada kenaikan Fed Rate. Meski di dunia diperkirakan Fed Rate naik tiga kali," tuturnya di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Namun, BI pun perlu hati-hati dalam menetapkan kebijakan moneter. Sebab, kredit pada tahun 2017 mendatang diprediksi dapat meningkat hingga 13,5%. Artinya, perlu kebijakan yang sesuai agar mampu mendorong pertumbuhan kredit pada tahun 2017.

"Perbankan, loan growth kelihatannya masih akan low double digit. Tahun ini satu digit. Maupun DPK (dana pihak ketiga)," tutupnya.