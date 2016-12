\Rupiah Rp13.435, Mampu Redam Keperkasaan Dolar AS\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi ini akhirnya menguat, setelah pada perdagangan sebelumnya mata uang Garuda ini melemah.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (22/12/2016), Rupiah pada perdagangan Spot Exchange Rate di pasar Asia menguat 24 poin atau 0,18% ke level Rp13.435. Adapun pergerakan harian Rupiah berada di level Rp13.406-Rp13.463 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 38 poin atau 0,28% ke level Rp13.428 per USD. Dalam kurs Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam kisaran Rp13.400 per USD hingga Rp13.468 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama pada Rabu (Kamis pagi WIB), meskipun data perumahan dari negara itu positif.

Total penjualan existing-home (rumah yang sebelumnya telah dimiliki atau rumah yang sudah dibangun sebelumnya selama satu bulan atau dikenal juga dengan home resales) AS naik 0,7% ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman 5,61 juta pada November, dari angka direvisi turun di 5,57 juta pada Oktober, mengalahkan konsensus pasar 5,535 juta unit.

Indeks dolar terhadap enam mata uang utama masih bergerak turun setelah naik selama dua sesi berturut-turut pada Rabu. Indeks turun 0,26% menjadi 103,020 pada akhir perdagangan.