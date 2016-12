\Bangun Pabrik Feronikel, Antam Kerjasama Sinergis WIKA dan KHI\

JAKARTA - Percepat pembangunan pabrik feronikel Haltim dengan nilai kontrak sebesar Rp3,42 triliun, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam (ANTM) menjalin kerjasama sinergis dengan konsorsium PT Wijaya Karya Tbk (WIKA)-Kawasaki Heavy Industries Ltd. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta.

Disebutkan, penandatanganan kontrak dilakukan oleh Direktur Pengembangan AntamJohan N.B. Nababan, Direktur Operasi II WIKA Bambang Pramujo, dan Mr. Eguma, KHI Associate Director di Kementerian BUMN. Penandatanganan kontrak juga disaksikan oleh Direktur Utama Antam.Tedy Badrujaman dan Direktur Utama WIKA,Bintang Perbowo.

Direktur Utama Antam, Tedy Badrujamanmengatakan, sinergi antara Antamdan Konsorsium WIKA - KHI yang ditandai dengan penandatanganan kontrak pembangunan pabrik feronikel Haltim ini menjadi momentum yang baik untuk saling memperkuat bisnis masing-masing perusahaan sekaligus mendukung program pembangunan industri.

”Pembangunan pabrik feronikel Haltim ini juga merupakan bagian dari strategi hilirisasi perseroan untuk meningkatkan nilai tambah cadangan nikel melalui kegiatan pengolahan. Selain itu, keberadaan P3FH akan memberikan multiplier effect yang cukup besar terutama untuk pembangunan di wilayah Indonesia Timur,"ujarnya.

Oleh karena itu, melalui kerjasama strategis ini, dirinya menyampaikan optimistis proyek ini dapat berjalan baik dan memenuhi target secara tepat waktu dan tepat mutu dengan kolaborasi para engineer muda dan berpengalaman. Asal tahu saja, pabrik Feronikel Haltim akan ditunjang dengan fasilitas produksi utama yaitu: Rotary Dryer berkapasitas 170 ton per jam, Rotary Kiln kapasitas 165 ton per jam, Electric Smelting Furnace berkapasitas 60 MW serta peralatan penunjang lainnya.

Pada kuartal III 2016, Antam berhasil membukukan laba bersih sekitar Rp38,3 miliar dari rugi periode serupa tahun lalu yang mencapai Rp1,04 triliun. Capaian ini karena optimalisasi produksi dan penjualan serta efisiensi yang berkelanjutan, termasuk peningkatan penjualan bijih nikel ke smelter dalam negeri akan semakin diintensifkan.

Penjualan bersih Antam pada kuartal III tahun ini tercatat Rp6,45 triliundengan pasar ekspor menjadi pasar terbesar dengan kontribusi 59% atau Rp3,79 triliun. Emas masih menjadi kontributor terbesar penjualan bersih Antam atau sekitar Rp4,36 triliun (68%) dari total penjualan. Disusul feronikel yang mencapai Rp1,49 triliun atau 23%, bijih nikel ke smelter dalam negeri sudah berkontribusi Rp248 miliar atau 4%.

Dari sisi total aset, Antam mencatatkan nilai Rp29,66 triliun per akhir September 2016, turun tipis dari Rp30,35 triliun pada akhir tahun lalu. Sementara, jumlah liabilitas atau kewajiban tercatat Rp11,32 triliun, turun dari Rp12,04 triliun.Baru-baru ini, Antam meneken perjanjian fasilitas pinjaman dengan PT Bank ICBC Indonesia hingga sejumlah US$1,5 miliar atau setara Rp19,5 triliun (asumsi kurs Rp13.000 per dolar AS).