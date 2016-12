\Sektor Konstruksi Tujuan Utama Tenaga Kerja Asal China\

JAKARTA - Besarnya proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah ternyata menjadi salah satu kesempatan bagi tenaga kerja asal China. Kini, tenaga kerja asal China pun banyak yang datang ke Indonesia untuk bekerja pada berbagai proyek infrastruktur di Indonesia.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, sektor konstruksi memang banyak dimanfaatkan oleh tenaga kerja asal China. Sebab, terdapat beberapa proyek kerja sama infrastuktur dengan China yang telah dikerjasamakan oleh pihak swasta Indonesia.

"Sektor infrastruktur dan konstruksi jadi incaran utama tenaga kerja asal China. Ini yang harus kita perhatikan lebih jauh," ujarnya kepada Okezone.

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa sebagian tenaga kerja asal China adalah tenaga kerja legal. Untuk itu, pemerintah perlu kembali melihat sektor-sektor apa saja yang layak dibuka untuk pihak asing agar tidak merugikan masyarakat Indonesia.

"Jangan sampai kecolongan lagi karena kita sudah kecolongan. Sejak 2 tahun lalu memang tenaga kerja asal China ini meningkat," tutupnya.