\TERPOPULER: Harga Emas Antam Akhirnya Naik ke Rp594 Ribu \

JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) kembali mengalami kenaikan harga pada hari ini setelah Rabu kemarin mengalami penurunan. Tercatat, harga emas antam naik Rp1.000 per gram menjadi Rp594.000 dari harga sebelumnya Rp593.000.

Melansir Logammulia, untuk harga beli kembali (buy back) juga mengalami kenaikan Rp3.000 ke Rp489.000 per gram. Sementara harga emas 2 gram dibanderol Rp1.148.000 atau Rp574.000 per gram. Emas ukuran 2,5 gram dijual Rp1.425.000 per bar, dengan harga per gram Rp570.000.

Emas 3 gram dihargai Rp1.704.000 per bar, dengan harga per gram Rp568.000. Harga emas ukuran 4 gram dijual Rp2.260.000 per bar, dengan harga per gram Rp565.000.

Baca Selengkapnya: Akhirnya, Harga Emas Antam Naik Rp1.000