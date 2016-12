\Rupiah Rp13.473, Melemah Tipis Jelang Libur Natal\

JAKARTA - Jelang libur Natal, Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi minim pergerakan cenderung melemah. Rupiah masih berada di level Rp13.400-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat (23/12/2016), Rupiah pada perdagangan Spot Exchange Rate di pasar Asia melemah tipis 4 poin atau 0,03% ke level Rp13.473. Adapun pergerakan harian Rupiah berada di level Rp13.458-Rp13.474 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 15 poin atau 0,11% ke level Rp13.464 per USD. Dalam kurs Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam kisaran Rp13.448 per USD hingga Rp13.495 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena data ekonomi yang keluar dari negara itu secara keseluruhan positif.

Produk domestik bruto (PDB) meningkat pada tingkat tahunan sebesar 3,5% di kuartal ketiga tahun ini, pertumbuhan triwulanan tercepat sejak 2014, menurut estimasi ketiga yang dirilis oleh Departemen Perdagangan pada Kamis.

Tingkat pertumbuhan direvisi naik dari estimasi kedua 3,2% dan juga lebih tinggi dari konsensus pasar.