\Wall Street Dibuka Terkoreksi Jelang Natal\

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS), Wall Street, pada Jumat waktu setempat dibuka sedikit melemah. Kondisi ini dianggap sebagai sesi tenang jelang libur Natal.

Melansir Reuters, Jumat (23/12/2016), Indeks Dow Jones turun 15 poin atau 0,08% menjadi 10.307. Lalu indeks S & P 500 turun 1,75 poin atau 0,08% ke level 51.385. Sedangkan Nasdaq 100 turun 5 poin, atau 0,1% pada 9.283.

Padahal sejak pemilu November 8 AS pasar saham setempat mengalami rally positif. Dow Jones naik sekitar 14% dan S & P 500 naik 11%. Kenaikan tersebut lebih tinggi dari perkiraan bahwa ekonomi AS akan mendapatkan keuntungan dari rencana Presiden Terpilih AS Donald Trump untuk deregulasi dan belanja infrastruktur.

"Adanya perayaan Natal di akhir pekan ini dan Tahun Baru satu minggu lagi membuat saham global tak menentu. Sebab para investor cenderung menyusun strategi di 2017," kata Analis FXTM Lukman Otunuga.

Saham Fred's Inc (FRED.O) tercatat naik 6,2% pada level USD20,59 dalam perdagangan. Saham Lockheed Martin (LMT.N) turun 2,1% menjadi USD247,65 setelah Trump menyatakan bahwa biaya untuk perusahaan F-35 pesawat tempur sebagai terlalu tinggi dan dia meminta Boeing (BA.N) untuk menawarkan harga pesawat yang lebih murah. Saham Boeing naik 0,4% pada USD158,05.

Hari ini data perekonomian termasuk data penjualan rumah baru di November akan di rilis. Diprediksi akan naik 2,1% menjadi 575.000 unit setelah sebelumnya turun 1,9%.

Pembacaan akhir sentimen konsumen pada bulan Desember diperkirakan akan tetap tidak berubah pada 98,0. Minyak tergelincir di bawah USD55 per barel sebagai imbas dari penguatan USD. (dng)