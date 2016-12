\MNC Land Jalin Kerjasama dengan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango\

BOGOR - PT Lido Nirwana Parahyangan bersama Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) mendatangani perjanjian kerjasama tentang Pengembangan Pariwisata Alam TNGGP di Hotel Lido Resort, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Wakil Direktur Utama MNC Land M Budi Rustanto mengatakan, kerjasama ini merupakan penguatan fungsi kawasan TNGGP melalui pengembangan pariwisata alam di wilayah Bodogol dan sekitarnya untuk mendukung kepentingan pariwisata nasional sebagai tujuan wisata keluarga, sarana edukasi serta sarana observasi akan flora dan fauna yang menjadi ciri khas TNGGP.

"Ruang lingkup kerjasama ini meliputi perencanaan pengembangan pariwisata alam secara terintegrasi, peningkatan kualitas produk wisata alam, peningkatan sarana prasarana, promosi serta peningkatan pemasaran pariwisata alam TNGGP di wilayah Bodogol dan sekitarnya," katanya, Jumat (23/12/2016).

Lokasi pengembangan pariwisata Bodogol menjadi strategis karena berdampingan dengan proyek pembangunan kawasan Lido di mana kemudahan akses bagi wisatawan dari Jakarta dan sekitarnya.

Nantinya para wisatawan dapat masuk melalui jalan Tol dari Ciawi menuju Sukabumi (Bocimi) serta dapat menggunakan sara transportasi kereta api dari Stasiun Bogor menuju Stasiun Cigombong yang dekat dengan kawasan Lido.

"Diharapkan dapat bersinergi dengan rencana pengembangan tujuan pariwisata berupa Theme Park berskala internasional serta hiburan kelas dunia dan hiburan lainnya seperti yang diharapkan Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo bahwa pengembangan Lido ini menjadi 'Inteegrated Lifestyle and Destination' dengan mengangkat aspek 'Pride of The Nation' karena akan berdampak positif bagi pendapatan asli daerah," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Suyatno Sukandar mengaku dengan dilakukannya perjanjian ini diharapkan terjalinnya manajemen yang harmonis antara TNGGP dengan proyek pengembangan kawasan Lido.

"Kita kan mempunyai side yang berdekatan dan kami dan Lido mempunyai manajemen yang berbeda. Kalau kami punya wilayah dengan konsep alam sedangkan Lido konsepnya luar biasa kan, jadi kita harapkan saling dukung kerjasama," ujar Suyatno.