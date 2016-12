\TERPOPULER: Data Positif Ekonomi AS Buat Dolar Perkasa\

NEW YORK - Mata uang Amerika Serikat kembali menguat. Penguatan dolar AS ini terjadi karena positifnya data ekonomi AS.

Angka akhir indeks sentimen konsumen yang diterbitkan oleh Thomson Reuters/University of Michigan datang di 98,2 untuk Desember, umumnya sejalan dengan perkiraan pasar.

Sementara itu, penjualan rumah keluarga tunggal baru di AS pada November 2016 berada di tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman 592.000 unit, mengalahkan konsensus pasar 580.000 unit, kata Departemen Perdagangan

