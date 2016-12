\TERPOPULER: Waspadai 3 Tantangan Ekonomi Global Tahun Depan\

JAKARTA – Dalam buku 'Proyeksi Ekonomi Indonesia 2017, Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia', setidaknya ada tiga risiko perekonomian global yang terjadi di 2017.

Pertama, rencana kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau Fed Fund Rate. Jika merujuk pada data pengangguran, maka kemungkinan The Fed menaikkan suku bunganya sangat tinggi. Sebab tingkat pengangguran di AS terus mengalami penurunan hingga mencapai 4,9%. Namun pada 2016 The Fed hanya sekali menaikan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 0,25-0,5%

Kenaikan suku bunga The Fed diperkirakan tidak akan berhenti hingga akhir 2016. The Fed diperkirakan akan terus menaikkan suku bunganya secara bertahap pada tahun 2017.

