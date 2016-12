\TERPOPULER: Rumah Termahal di New York Dijual Rp1,18 Triliun\

NEW YORK - New York merupakan salah satu kota terpadat di Amerika Serikat (AS). Saking padatnya, gedung hunian pencakar langit pun menghiasi angkasa kota yang memiliki julukan 'Big Apple' ini.

Harga rumah yang dijual dengan harga termahal berada di periode Januari dan Juni. Rumah di 432 Park Avenue dijual termahal USD87 juta atau setara Rp1,18 triliun (mengacu kurs Rp13.455 per USD).

Menara hunian paling tinggi di kota, 432 Park Avenue, menjadi pelopor unit hunian yang terjual dengan harga termahal. Miliarder asal Arab Saudi, Fawaz Al Hokair, membeli unit hunian dengan harga tersebut pada September.

