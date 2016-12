\Impor RI Masih Lesu, hingga Oktober 2016 Turun 7,5%\

JAKARTA - Perekonomian global akhir-akhir ini mengalami kondisi yang tidak stabil. Hal itu mempengaruhi iklim ekonomi di Indonesia. Imbasnya terjadi penurunan nilai ekspor-impor oleh Indonesia.

Dilansir dari laman Buku Proyeksi Ekonomi Indonesia 2017, yang diterbitkan Institute for Development of Economic and Finance (Indef) dari sisi impor, secara kumulatif nilai impor Indonesia pada Januari-Oktober 2016 hanya mencapai USD110,17 miliar atau turun 7,50% year-on-year (yoy).

Komoditas impor yang mengalami penurunan paling signifikan ada pada sektor migas. Dalam buku tersebut dikatakan impor migas mengalami penurunan 27,73% dengan nilai kumulatif USD15,30. Kemudian untuk impor sektor nonmigas hanya mencapai USD94,86 miliar atau turun 3,12%.

Tiongkok sepanjang Januari-Oktober 2016 masih menjadi negara yang mendominasi sebagai negara asal barang impor nonmigas di Indonesia. Merujuk buku tersebut, tercatat dalam periode Januari-Oktober 2016 impor dari Tiongkok (China) mencapai nilai USD24,48 miliar atau menguasai 25,80% pangsa pasar impor Indonesia.

Kemudian selanjutnya diisi oleh Jepang dengan nilai USD10,64 miliar (11,21%), Thailand USD7,30 miliar (7,69%). Sementara impor dari kawasan ASEAN dan Uni Eropa masing-masing 21,77% dan 9,19%.

Kinerja impor dari sisi golongan barang dinilai patut menjadi perhatian serius bagi Pemerintah. Pasalnya, nilai impor bahan baku atau bahan penolong periode Januari-Oktober 2016 hanya mencapai USD82,10 miliar atau turun sebesar 8,60% (yoy).

Bahkan, dikutip buku tersebut nilai impor barang modal mengalami penurunan hingga mencapai 11,80%, dengan nilai kumulatif USD18,05 miliar. Namun di sisi lain, impor golongan barang konsumsi meningkat 13,75% mencapai nilai USD10,02 miliar.

Turunnya permintaan impor bahan baku dan bahan penolong dianggap sebagai indikasi menurunnya daya serap, produktivitas, dan daya saing industri. Hal ini didukung oleh melonjaknya secara drastis impor barang konsumsi. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan semakin memperparah kelesuan sektor riil, terutama sektor industri.