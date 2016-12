\Rupiah Rp13.435, Malas Bergerak Usai Libur Natal\

JAKARTA – Usai libur panjang Natal, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belum banyak pergerakan. Pagi ini Rupiah masih betah bertahan di level Rp13.435 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (27/12/2016), Rupiah pada perdagangan Spot Exchange Rate di pasar Asia menguat 17 poin atau 0,13% ke level Rp13.435. Adapun dalam 52 Minggu Rupiah bergerak di kisaran Rp12.886 per USD hingga Rp14.002 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 13 poin atau 0,096% ke level Rp13.430 per USD. Dalam kurs Yahoofinance, pergerakan harian Rupiah berada di Rp13.430 per USD hingga Rp13.445 per USD.

Sebelumnya, pada penutupan jelang libur Natal, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ditutup bergerak mixed. Meski demikian Rupiah asih bergerak di kisaran Rp13.400 per USD.

Bank Indonesia (BI) lewat kurs Jakarta Interspot Dollar Exchange alias Jisdor mencatat Rupiah melemah 35 poin. Hari ini, kurs tengah Rupiah berada di angka Rp13.470 per USD dari sebelumnya Rp13.435 per USD. (kmj)