\Pasar Pesimistis Target IPO 2017 Bakal Tercapai\

JAKARTA - Tahun baru yang tinggal menghitung hari, memiliki harapan baru bagi pelaku pasar modal dan begitu juga dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Di mana keyakinan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yang akan jauh lebih baik akan membawa angin segar bagi target BEI yang diyakini mampu mendatangkan 35 emiten baru. Namun optimisme tersebut, dinilai pesimistis lantaran kondisi ekonomi global yang belum seluruhnya pulih.

Deputy Head of Equity Research Mandiri Sekuritas Tjandra Lienandjaja menyebutkan, target BEI bisa merangkul 35 perusahaan untuk melantai (IPO) di pasar modal Indonesia pada 2017sangat susah. Sebab, masih banyak perusahaan yang wait and see kejadian yang terjadi di global maupun domestik. ”Karena memang bulan pertama di tahun depan impact Donald Trump ke ekonomi global sangat besar. Jadi pertumbuhan pasar tidak akan bisa cepat dari awal tahun depan. Sebanyak 20 emiten saja sudah bagus,"ujarnya di Jakarta, kemarin.

Demi meningkatkan kinerja pasar modal di 2017, menurut Tjandra, pemerintah harus bisa memberikan keamanan yang lebih kondusif di negeri ini, serta menjaga kondisi inflasi, agar memberikan dorongan bagi ekonomi Indonesia di tahun depan."Tapi, semua itu akan tidak memberikan dampak, jika keadaan global tidak baik. Global itu paling utama," tegas dia.

Pada saat ini, lanjut Tjandra, produk pasar modal sudah cukup banyak untuk dinikmati oleh para investor. Sehingga masih cukup bersaing bila dibanding dengan bursa yang lainnya, khususnya yang ada di ruang lingkup Asia."Kalau dibanding negara lain mungkin produk kita kurang, untuk sementara masih oke. Masih bisa diperbaiki, kita tidak kalah baik dibanding lainnya,"ungkapnya.

Menurut dia, perusahaan IPO di bursa untuk meningkatkan nilai yang ada di pasar. Pada akhirnya, pelaku pasar memiliki kepercayaan yang besar untuk masuk ke saham perusahaan yang IPO."Pada dasarnya perusahaan mau IPO karena ingin mewariskan value di market yang bagus, mungkin mereka ingin memperbaiki kinerja keuangannya. Dengan go public,company orang bisa melihat dengan jelas, jadi semua stakeholder tahu," tuturnya.

Sebelumnya, BEI mengklaim pasar IPO tahun 2017 akan lebih semarak dari tahun 2016. Apalagi, beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyampaikan minat membawa anak usahanya go public di 2017. Sebut saja, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang memastikan tiga anak usahanya bakal listing di lantai bursa pada tahun 2017. Maka tidak heran, target IPO sebanyak 35 perusahaan di 2017 diyakini akan tercapai.

Apalagi, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Samsul Hidayat menyampaikan optimistis dengan kinerja pasar modal di 2017. Hal itu diakibatkan adanya efek positif dari perjalanan bursa sepanjang tahun ini. Di mana sepanjang 2016, pasar modal Indonesia menduduki posisi kedua di Asean. Peringkat tersebut memang cukup bagus, meskipun ada penurunan indeks setelah Donald Trump terpilih menjadi Presiden AS.”Tahun depan Insya Allah selalu aja ada optimisme, dan dengan raihan di 2016 saya kira 2017 cukup optimis dan antusiasme perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan pasar modal cukup baik,"ujarnya.

Kinerja pasar modal Indonesia yang positif selama 2016, menurut Samsul, karena didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah dan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang telah berlangsung sejak Juli 2016 hingga saat ini. Walaupun merasa optimistis di tahun depan, lanjut Samsul, manajemen bursa juga mengharapkan keamanan menjadi lebih baik. Pasalnya, keamanan merupakan salah satu faktor yang menentukan keinginan investor asing untuk masuk ke pasar Indonesia."Salah satu yang menggerakkan market kita itu kan investor asing. Kalau keamanan tidak terjamin, maka dunia investasi juga terpengaruh. Kita ingin juga selain support ekonomi juga didukung oleh sisi keamanan dalam negeri," kata Samsul.

BEI memasang target ambisius di 2017 berupa rata-rata nilai transaksi harian tembus Rp8 triliun meski dua tahun terakhir harus merevisi target yang sudah ditetapkannya. Adapun emiten baru diproyeksikan bertambah 35 perusahaan. Dirut BEI,Tito Sulistiopernah bilang,minat investor dari dalam maupun luar negeri untuk masuk ke pasar saham berpotensi meningkat pada tahun depan. Pasalnya, indikator ekonomi Indonesia pada 2017 diproyeksi mengalami perbaikan, di mana pertumbuhan ekonomi melaju 5,1%, tingkat inflasi 4% plus minus 1%, nilai tukar rupiah Rp13.300/dolar AS, dan suku bunga acuan Bank Indonesia (7-day Reverse Repo Rate) diperkirakan berada pada level 5%.“Pertumbuhan minat investor akan dibarengi dengan penambahan wakil perantara perdagangan efek aktif menjadi 5.400 orang, mendirikan lembaga securities financing pada semester II/2017, serta penerapan relaksasi marjin,” ujarnya. (kmj)