\Investor Lokal di Bursa Tumbuh Signifikan\

JAKARTA - Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang digulirkan pemerintah pada pertengah tahun, menuai berkah bagi industri pasar modal. Pasalnya, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat kepemilikan aset investor lokal cenderung meningkat.

”Saat ini kepemilikan investor asing cenderung menurun menjadi sekitar 50%, artinya kepemilikan investor domestik meningkat. Banyak faktor yang mendorong kepemilikan investor domestik meningkat dan salah satunya dari dana program amnesti pajak yang mulai masuk,"kata Direktur Utama KSEI, Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, pekan lalu.

Disebutkan Friderica,hingga saat ini dana dari hasil program amnesti pajak mencapai Rp1,4 triliun. Di mana dana yang masuk ke instrumen saham mencapai sekitar Rp1,1 triliun dan reksa dana sekitar Rp300 miliar. Meski dana yang masuk dari program amnesti pajak relatif masih minim, pihaknya optimistis jumlahnya akan terus meningkat ke depannya mengingat imbal hasil dan keamanan yang ditawarkan di pasar modal cukup baik.

Tercatat berdasarkan data KSEI per November 2016, aset investor asing yang tercatat di sistem C-BEST per November 2016 mencapai sebesar Rp1.719,36 triliun atau sekitar 50,48%, sementara kepemilikan investor lokal senilai Rp1.686,07 triliun atau sekitar 49,51%dari total aset yang tercatat di pasar modal Indonesia. Sementara per 20 Desember 2016 ini, kepemilikan aset oleh invstor asing mencapai 50,05%. Persentase itu menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 57,30%.

Kemudian total aset yang tercatat di C-BEST selama 2016 hingga 20 Desember 2016 meningkat 15,26%dari Rp3.022,57 triliun menjadi Rp3.483,91 triliun."Kenaikan itu, sejalan dengan meningkatnya indeks harga saham gabungan (IHSG) di pasar modal serta peningkatan jumlah emiten,”kata Frederica.

Selain itu, dirinya menyampaikan optimistis tahun depan jumlah investor akan tembus 1 juta lebih. Meski enggan menyebutkan target, namun diyakini seiring inovasi yang terus dilakukan dan percepatan pembukaan rekening efek, maka jumlah investor di pasar modal Indonesia pasti akan terus meningkat. Adapun, jumlah investor yang tercatat per akhir 20 Desember 2016 mencapai 886.574. Angka ini meningkat 104,88%dibanding total SID (Single Investor Identification) pada periode yang sama tahun sebelumnya sejumlah 434.107.

Menurut Frederica, peningkatan jumlah investor yang cukup signifikan tersebut didukung oleh implementasi S-INVEST dan penerapan SID untuk pemilik surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia (BI), di mana data SID untuk investor pemilik reksa dana dan SID surat berharga yang diterbitkan BI kini telah terkonsolidasi di KSEI.

Diungkapnya pula, data jumlah investor pemegang efek yang tercatat di sistem C-BEST juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni meningkat sebesar 24,06%dari 426.210 (per November 2015) menjadi 528.738 (per November 2016). "Persentase kenaikan ini merupakan rekor baru yang sebelumnya tercatat 19%pada tahun 2015,"tuturnya. (kmj)