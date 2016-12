\Kebijakan Peternakan Harus Komprehensif\

JAKARTA - Kebijakan di sektor peternakan harus lebih komprehensif agar dampaknya bisa dirasakan tidak saja oleh konsumen tetapi juga produsen. Anggota Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, kebijakan peternakan belum menggambarkan roadmap atau peta jalan dari sektor peternakan nasional.

Dia mencontohkan, peternakan ayam dan unggas selama ini dianggap berhasil menciptakan swasembada namun di sisi lain tetap ada impor yang masuk. ”Kami kerap kali mendapatkan laporan peternak unggas selalu dipermainkan, rentan terhadap spekulan atau monopoli,” ujarnya di Jakarta dalam sebuah diskusi pekan lalu.

Menurutnya, selain peternakan ayam dan unggas, peternakan sapi dan kerbau juga masih rentan terhadap persoalan di pasar. Kondisi tersebut membuatnya pesimistis swasembada daging sapi dapat tercapai. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, pemerintah harus mempunyai kebijakan peternakan yang jujur.

Menurutnya, persoalan di sektor peternakan sebenarnya sederhana, yakni karena pasokan yang kurang. ”Kalau kurang, solusinya menambah pasokan. Kalau memang masalahnya pasokan dan ingin menuju swasembada daging, satu-satunya kebijakan yang menjadi andalan adalah impor,” ujarnya.

Enny menambahkan, kebijakan impor tidak akan memengaruhi harga daging karena yang bisa memengaruhi adalah tambahan pasokan, baik daging sapi maupun kerbau. ”Kalau ada peningkatan produksi, pasti akan ada penambahan stok di pasar dan penurunan harga daging di masyarakat,” tuturnya.

Pengamat peternakan dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad) Rochadi Tawaf mengatakan, tahun ini pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang kontroversial. Akibatnya, iklim usaha tidak kondusif dan menimbulkan potensi kerugian sosial dan ekonomi yang sangat besar.

”Pemerintah membuka impor jeroan, membebaskan kuota impor daging, dan membuka impor dari negara yang belum bebas PMK. Jika impor daging India per 100.000 ton maka kita kehilangan kesempatan 23.400 hari kerja dan pendapatan di rumah potong hewan. Peternak rakyat akan kehilangan usahanya,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya melakukan reorientasi kebijakan yang pro-konsumen menjadi pro-produsen (peternak) sesuai dengan tujuan pembangunan peternakan. ”Jadi, fokus kepada upaya pengembangan perbibitan dan pemotongan betina produktif,” ungkapnya.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) I Ketut Diarmita mengatakan, kebutuhan pangan akan meningkat seiring dengan penumbuhan populasi. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya strategis untuk menjawab kebutuhan pangan nasional termasuk pangan nasional.

”Dengan program swasembada bagaimana masyarakat bisa mengonsumsi sumber protein yang tidak hanya dari sapi. Kemudian bagaimana mendukung percepatan populasi sapi karena kalau tidak didorong, kita tidak akan bisa mengejar ke depan. Kementan tidak hanya fokus dalam menyediakan daging sebagai sumber protein tapi juga fokus menjaga agar tidak terkena penyakit,” jelasnya.