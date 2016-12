\Jelang Tahun Baru, Daging Sapi Dijual Rp125.000/Kg\

JAKARTA - Menjelang akhir tahun harga sejumlah pangan mengalami kenaikan. Selain cabai, harga daging sapi ternyata masih dijual di atas Rp100.000 per kilogram (kg).

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Ngadiran mengatakan harga daging sapi saat ini berada di kisaran Rp120.000-Rp125.000 per kg. Dia menyebut hingga hari ini kenaikan harga daging paling tinggi tercatat Rp10.000 per kg.

"Daging sapi ya (naik) Rp120.000 per kg sampai Rp125.000 per kg, bedanya (kenaikan) Rp5.000, palling besar Rp10.000," kata dia kepada Okezone, Selasa (27/12/2016).

Menurutnya kenaikan harga daging sapi saat musim Natal dan tahun baru tidak sebesar ketika Puasa dan Lebaran. Dia mengatakan kenaikan harga daging sapi ini masih dalam batas wajar.

Sekedar menambahkan, harga rata-rata daging sapi murni di pasar Jakarta masih berada di kisaran Rp115.750 per kg. Melansir website Info Pangan Jakarta, harga daging sapi has Rp123.589 per kg, harga daging babi berlemak Rp72.272 kg dan daging kambing Rp111.166 per kg.