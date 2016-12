\Harga Cabai Tembus Rp80.000\

TEGAL – Intensitas hujan yang tinggi di sejumlah daerah membuat pasokan cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal terganggu.

Akibatnya, harga berbagai jenis cabai melonjak tinggi. Di Pasar Pagi Kota Tegal kenaikan harga cabai berkisar antara Rp20.000-30.000. Jenis cabai yang harganya melonjak paling tinggi adalah cabai rawit merah. Harganya melonjak dari semula Rp60.000 per kilogram (kg) menjadi Rp80.000 per kg dalam sepekan terakhir. “Harga sempat ada yang turun, tapi rata-rata masih tinggi. Yang paling mahal cabai rawit merah. Sekarang harganya sudah Rp80.000,” kata seorang pedagang di Pasar Pagi, Aisyah, 48, kemarin.

Menurutnya, kenaikan harga juga dialami cabai rawit hijau. Harga cabai jenis ini naik dari sebelumnya Rp40.000 per kg menjadi Rp70.000 per kg. Begitu juga dengan harga cabai rawit putih yang naik dari Rp40.000 per kg menjadi Rp60.000 per kg. “Kenaikan harga sudah satu Minggu ini. Naiknya bertahap,” ujarnya. Aisyah mengatakan, kenaikan harga disebabkan menipisnya pasokan dari sejumlah daerah sentra penghasil cabai seperti Pemalang. Curah hujan yang tinggi membuat banyak petani cabai mengalami gagal panen. “Katanya karena banyak yang panennya gagal, jadi pasokan berkurang,” tuturnya.

Biasanya, Aisyah mendapat pasokan cabai hingga satu kuintal per hari. Namun kini berkurang hingga separonya. “Kalau pasokan sudah normal, biasanya harga juga ikut turun. Harapannya begitu karena kalau harga mahal ya pembeli turun,” ujarnya. Hal senada diungkapkan pedagang lain, Latifah, 45. Menurutnya, harga hampir semua jenis cabai mengalami kenaikan sejak cuaca buruk melanda sejumlah daerah. “Yang masih stabil harganya cabai merah besar dan hijau. Harganya antara Rp40.000- Rp45.000 tergantung kondisi cabai masih bagus atau sudah mulai rusak,” katanya.

Sementara seorang pembeli, Evi, 35, mengaku terpaksa mengurangi pembelian cabai karena harganya yang masih tinggi. “Mau tidak mau harus dikurangi. Kalau tidak pengeluaran untuk belanja membengkak,” katanya.