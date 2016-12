\Menteri Jonan Janji Turunkan Harga Listrik\

MINAHASA - Harga listrik di Indonesia saat ini masih lebih mahal dibandingkan harga listrik di negara lain. Pada saat harga listrik di Indonesia mencapai 14 sen per kwh, harga listrik di negara lainnya bahkan dapat ditekan hingga 2 sen per kwh.

Menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan, pemerintah saat ini memang tengah mengembangkan pembangkit listrik dengan menggunakan energi baru dan terbarukan untuk mencukupi kebutuhan listrik di Indonesia. Hanya saja, proyek ini justru memakan dana yang lebih mahal.

"PLTP Lahendong saat ini unit 5 dan 6 kapasitas dengan biaya investasi USD7 juta per MW. Lebih tinggi dari Ulubelu. Tarifnya 11,42 sen per kw. Kalau batu bara 5 sampai 7 per kw. Ulubelu sudah dioperasikan unit 1, 2 dan 3. Dan unit 4 akan dioperasikan tahun depan. Investasi USD 4,75 juta per megawatt. Tarif 7,53 sen per kwh," tuturnya di Minahasa, Selasa (27/12/2016).

Jonan pun menegaskan akan berupaya untuk menurunkan besaran harga listrik dari energi baru dan terbarukan. Dengan begitu, ekonomi Indonesia diharapkan dapat bangkit karena harga listrik di Indonesia dapat bersaing dengan negara lainnya.

"Energi baru terbarukan dan panas bumi dan arus laut saat ini lebih tinggi harganya dari fosil dan ini akan kita coba. Ini harus membuat daya kompetisi industri harus lebih baik setidaknya dari negara tetangga," pungkasnya.