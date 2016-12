\Harga Cabai di Malang Terus Melonjak\

MALANG - Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di wilayah Malang raya dalam beberapa hari terakhir ini terus naik, bahkan menjelang Tahun Baru 2017, mencapai Rp75 ribu hingga Rp80 ribu per kilogram.

Menurut salah seorang pedagang di Pasar Merjosari, Kota Malang, Arifin, Selasa, beberapa hari lalu, harga cabai rawit masih Rp60 ribu per kilogram, selanjutnya secara bertahap naik menjadi Rp65 ribu per kilogram, kemudian Rp75 ribu per kilogram dan terakhir mencapai Rp80 ribu per kilogram.

"Kenaikan harga cabai rawit dalam beberapa hari terakhir ini dikarenakan pasokan dari pengepul juga menurun. Jumlah pasokan yang didapat pengepul dari petani juga menurun akibat cuaca yang tidak mendukung. Cabai yang dipanen petani banyak yang busuk, bahkan banyak yang rontok sebelum dipanen," kata Arifin di Malang, Jawa Timur.

Sementara itu, harga cabai hijau (besar) di Pasar Besar Malang (PBM) mengalami penurunan harga, dari Rp60 ribu/kg menjadi Rp56 ribu hingga Rp55 ribu/kg. Sedangkan cabai merah besar juga turun dari Rp35 ribu/kg menjadi Rp30 ribu/kg.

Agung, penjual sembako di PBM mengaku sejak adanya kenaikan harga cabai, dirinya hanya mampu menjual sekitar 40 kilogram cabai per hari, padahal sebelumnya hampir satu kuintal. "Akibat kenaikan harga, konsumen pun mengurangi pembeliannya, sehingga kami mengalami kerugian karena sudah telanjur kulakan dalam jumlah besar," ujarnya.

Selain harga cabai yang naik, harga sejumlah komoditas pangan lainnya juga naik, seperti ayam potong yang sebelumnya seharga Rp27 ribu hingga Rp28 ribu/kg menjadi Rp30 ribu/kg, telur ayam ras yang sebelumnya Rp18 ribu hingga Rp19 ribu/kg menjadi Rp20 ribu hingga Rp22 ribu/kg.

Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut, biasanya akan turun kembali (harga normal) sekitar sepekan setelah Tahun Baru. ""Biasanya begitu. Kalau kenaikan harga cabai maupun daging ayam potong terjadi sejak beberapa hari lalu sebelum Natal," kata Mila, pedagang di Pasar Oro-oro Dowo Kota Malang.