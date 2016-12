\TERPOPULER: Target IPO 2017 Sulit Tercapai\

JAKARTA - Tahun baru yang tinggal menghitung hari, memiliki harapan baru bagi pelaku pasar modal dan begitu juga dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Di mana keyakinan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yang akan jauh lebih baik akan membawa angin segar bagi target BEI yang diyakini mampu mendatangkan 35 emiten baru. Namun optimisme tersebut, dinilai pesimistis lantaran kondisi ekonomi global yang belum seluruhnya pulih.

Deputy Head of Equity Research Mandiri Sekuritas Tjandra Lienandjaja menyebutkan, target BEI bisa merangkul 35 perusahaan untuk melantai (IPO) di pasar modal Indonesia pada 2017sangat susah. Sebab, masih banyak perusahaan yang wait and see kejadian yang terjadi di global maupun domestik.

”Karena memang bulan pertama di tahun depan impact Donald Trump ke ekonomi global sangat besar. Jadi pertumbuhan pasar tidak akan bisa cepat dari awal tahun depan. Sebanyak 20 emiten saja sudah bagus," ujarnya di Jakarta.

