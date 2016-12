\Rupiah Rp13.433, Belum Banyak Pergerakan Pagi Ini\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini belum banyak pergerakan. Rupiah masih betah bertahan di level Rp13.400an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (28/12/2016), Rupiah pada perdagangan Spot Exchange Rate di pasar Asia menguat 13 poin atau 0,10% ke level Rp13.433. Adapun pergerakan Rupiah hari ini akan ada di kisaran Rp13.433 per USD hingga Rp13.443 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 3 poin atau 0,02% ke level Rp13.440 per USD. Dalam kurs Yahoofinance, pergerakan harian Rupiah berada di Rp13.408 per USD hingga Rp13.443 per USD.

Sebelumnya, Analis Mandiri Reni Putri menilai permintaan dolar AS di akhir tahun 2016 ini yang mengalami peningkatan, tentunya tetap memberikan efek terhadap keuangan Indonesia. Namun Reni mengatakan dampaknya tidak akan terlalu besar. Mengingat ekonomi Indonesia di tahun depan diperkirakan akan lebih kuat ketimbang 2016.

"Kalau kita sendiri sih melihatnya tidak akan terlalu signifikan ya dampaknya karena kalau kita lihat kita kan masih cukup kuat kan kalau proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan itu juga masih akan lebih baik dengan tahun ini," lanjutnya.

Sehingga, dirinya optimistis bahwa dengan meningkatnya permintaan dolar AS di akhir tahun tidak akan membuat Rupiah terkoreksi melemah. Dia meyakini hingga akhir tahun rupiah masih akan tetap di angka Rp13.300 per USD. (kmj)