\Pertamina Ingin Miliki Porsi Lebih Besar Saham Maurel and Prom\

MANADO - PT Pertamina (Persero) telah mengakuisisi saham milik independent oil and gas asal Prancis, Maurel and Prom (MNP) milik Pacifico. Perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli (SPA) dengan Maurel and Prom untuk membeli 24,53% saham.

Rencananya, pada tahun 2017 mendatang Pertamina ini memiliki porsi saham yang lebih besar. Hanya saja, hal ini masih bergantung pada pemilik saham MNP.

"Kepemilikannya sangat tergantung dari pemegang saham untuk melepas kepada Pertamina. Kita sekarang ikuti analis di Perancis, sebagian mengatakan harga lebih tinggi dari ekspektasi," kata Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto di Manado, Rabu (28/12/2016).

Untuk itu, Pertamina akan kembali melihat harga saham yang ditawarkan. Apabila harga saham sesuai, maka Pertamina siap untuk mengajukan penawaran kembali.

"Kita siap beli berapapun. Tapi bahwa ini perusahaan publik 45%, dan kita bisa proses tender untuk menginvite kepada saham publik, itu memang sebagai persyaratan, maka kita mempunyai kewajiban. Bahwa waktu itu harga yang lebih murah, kita berharap bisa membeli lebih," tukasnya.