\Harga Cabai Rawit Merah Paling Melonjak\

MADIUN – Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Madiun terpantau masih stabil pada masa perayaan Natal dan Tahun Baru.

Hanya harga cabai rawit merah yang mengalami kenaikan di atas rata-rata harga komoditas pedas ini di sejumlah pasar. Dalam kunjungannya ke Pasar Kojo dan Pasar Besar Madiun, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kementerian Perdagangan Arlinda, secara khusus memantau harga 14 komoditas.

“Sesuai instruksi presiden, kami ditugasi untuk memantau harga dan stok barang langsung di lapangan (pasar tradisional). Ini agar tidak ada gejolak harga yang signifikan,” ungkap Arlinda di Pasar Besar Madiun kemarin.

Dia mengatakan, 14 kebutuhan pokok yang dipantau di Jawa Timur dan Jawa tengah dalam beberapa hari ini, yaitu beras, gula pasir, minyak goreng, daging ayam, telur, tepung terigu, dan cabai rawit merah. Dari hasil pantauan di dua pasar tradisional di Madiun, cabai rawit merah mengalami lonjakan harga paling signifikan, Rp72.000 hingga 76.000 per kilogram. Dari survei terhadap pedagang, penyebab naiknya harga adalah anomali cuaca sehingga produksi dari petani menurun.

“Itu di atas rata-rata pasar yang kami kunjungi. Survei tim kami dua pekan lalu, di sini harga cabai rawit merah masih Rp58.000-59.000 per kilogram,” ujarnya. Sementara itu, harga kebutuhan pokok yang lain masih dalam batas kewajaran. Beras masih di angka Rp8.500 per kilogram, sedangkan gula pasir berkisar antara Rp12.000- 13.000 per kilogram. Harga daging sapi kualitas nomor satu juga masih wajar, di kisaran Rp100.000 per kilogram.

“Kami sudah bicara dengan Pak Wawali dan Pak Sekda. Mereka akan siap untuk melakukan operasi pasar manakala harga komoditas yang kita pantau melonjak. Untuk cabai, katanya, para petani dan warga sudah siap untuk menanam lagi dan dalam beberapa waktu lagi harganya akan stabil lagi,” ungkapnya. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pariwisata Kota Madiun, Sudandi menegaskan, tetap berupaya menurunkan harga cabai rawit merah. Langkah yang dijalankan dengan berkoordinasi dengan distributor dari wilayah Kediri.

“Karena di sini (Kota Madiun) bukan daerah produksi, maka kami terus memantau stoknya,” ujarnya. Selain di pasar tradisional, Arlinda dan rombongan juga mengecek stok gula pasir di Pabrik Gula Rejo Agung Baru dan stok beras di gudang Perusahaan Umum Bulog Subdivisi Regional Madiun. Stok gula di Rejo Agung Baru mencapai 18.000 ton atau cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tujuh bulan ke depan.

Sementara untuk beras, Bulog Subdivre Madiun mencapai 19.741 ton. Jumlah ini cukup untuk pemenuhan hingga delapan bulan ke depan.