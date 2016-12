\PGE Kucurkan Dana USD430 Juta Bangun PLTP Tahun Depan\

MINAHASA - Pemerintah kian serius mengembangkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Melalui PT Pertamina Geothermal Energy, pembangkit listrik pun kini dikembangkan dengan mengandalkan tenaga panas bumi (PLTP).

Anggaran yang cukup besar pun telah disediakan untuk melakukan pembangunan jasa energi baru dan terbarukan pada sektor kelistrikan. Pada tahun 2017, dana yang akan dikucurkan bahkan mencapai USD 430 juta.

"2017 kita alokasikan anggaran kita sekitar USD 430an juta. Itu untuk proyek-proyek yang akan dilanjutkan," kata Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Irfan Zainuddin di Minahasa, Rabu (28/12/2016).

Pada tahun 2017, beberapa proyek pun akan tetap dilanjutkan. Di antaranya PLTP Karaha Bodas di Tasikmalaya. Proyek ini pun akan dilanjutkan secara bertahap setiap tahunnya.

"Buat tahun depan kita akan melanjutkan proyek yang telah berjalan. Karaha itu on the way dan tahun depan selesai. Di Lumut Balai juga akan selesai 2018 masih dalam pelaksanaan 2017. Lalu di Bengkulu 2020 nanti selesainya. Kemudian ada juga yang selesai 2017 Ulubelu unit 4, 55 MW. Jadi tahun depan yang akan selesai itu di Karaha, Ulubelu unit 4, 55 MW," tuturnya.

Tak hanya itu, pengembangan program lainnya juga akan dilakukan pada berbagai daerah. Di antaranya adalah pada daerah Gunung Lawu hingga Aceh. Diharapkan, program ini akan terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak sehingga mampu untuk tetap dilanjutkan demo menerangi daerah Indonesia.

"Di Seulawah Aceh itu 2 x 55 mw. Di Bengkulu ada 110 mw. Kita sekarang ada eksplorasi, tahun 2017 kita ada Gunung lawu di Jawa Tengah, lalu ada di Seulawah Aceh, dan sekarang yang sedang berjalan di Bukit Daun di Bengkulu. Kita harapkan kalau hasilnya baik juga akan kembangkan jadi program kerja ke depan," tutupnya.