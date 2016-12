\TERPOPULER: Uang Rupiah Baru Diklaim Susah Dipalsukan\

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan mata uang Rupiah terbaru. Terdapat sebanyak tujuh mata uang kertas dan empat mata uang koin yang diluncurkan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara meyakini, uang Rupiah baru yang diluncurkan lebih aman dari pemalsuan.

“Faktor keamanan uang yang baru lebih terjamin dari yang lama, yang lama masih mudah untuk dicetak menggunakan mesin print biasa sedangkan yang baru menggunakan teknologi lebih canggih untuk mendeteksi uang,” kata Bhima saat dihubungi oleh Okezone di Jakarta.

