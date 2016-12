\KKP Kerjasama dengan FAO Kelola Ekosistem Laut\

JAKARTA - Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama regional dengan Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agricultural Organization (FAO). Kerjasama tersebut dengan menandatangani dokumen proyek 'Enabling Transboundary Cooperation for Sustainable Management of The Indonesian Seas' di Kantor KKP Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Proyek ini bertujuan untuk mengelola perairan yang masuk dalam kawasan the Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (ISLME) yaitu, perairan pesisir utara Timor Leste dan wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI (WPPNRI) 712, 713, 714, 715 dan sebagian kecil 573.

Dokumen kerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agricultural Organization (FAO) ini ditandatangani Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja dengan didampingi Kepala Perwakilan FAO Indonesia dan Timor Leste Mark Smulder dan Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar.

"Status pembiayaan ini semuanya berbentuk hibah murni sebesar USD4 juta. Dimana, besaran dana pendamping lebih kurang sebesar 6 kali dari besaran dana hibahnya atau sekitar USD25 juta," ungkap Sjarief dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Ia juga menambahkan proyek ini bertujuan untuk memfasilitasi penerapan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan (EAFM) dan wilayah ISME. Pendekatan tersebut diterapkan untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya melalui Trans-boundary Diagnostic Analysis (TDA) dan pengembangan Strategic Action Programme (SAP).

"Proyek ini memberikan perhatian lebih pada capacity building dan peningkatan penerapan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan untuk menjamin pengembangan program nasional yang berkelanjutan dan menjaga lingkungan untuk generasi berikutnya," ungkap Sjarief.

Ia juga menekankan bahwa fokus dari proyek ini adalah Bidang Perikanan dengan memperhatikan pilar Large Marine Ecosystem (LME) lainnya seperti oseanografi, tata kelola (governance), sosial-ekonomi, dan aspek lingkungan seperti pencemaran dan perubahan iklim.

Sementara itu, Kepala Perwakilan FAO Indonesia dan Timor Leste Mark Smulder mengatakan, proyek ISLME akan dilakukan bersama antara dua negara yaitu Indonesia dan Timor Leste bekerjasama dengan beberapa lembaga mitra di lintas sektor untuk menjawab permasalahan terkait pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk pengembangan dan penerapan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) dan Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA).

Tiga hal yang dilakukan agar proyek ini tercapai adalah, pertama, identifikasi dan mengatasi ancaman terhadap lingkungan laut termasuk perikanan yang tidak berkelanjutan. Kedua, Penguatan kapasitas untuk kerjasama regional dan sub-regional dalam pengelolaan sumberdaya laut, dan ketiga adalah koordinasi dengan jejaring informasi regional, monitoring dampak proyek, serta diseminasi dan pertukaran informasi.