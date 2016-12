\Tingkatkan Layanan Transaksi Elektronik Nasabah, BCA Gandeng PaninBank dan Rintis\

TRANSAKSI pembayaran dewasa ini semestinya semakin efisien dan praktis, cukup dengan berbekal kartu debit/kredit karena sudah tersedia mesin-mesin autodebet, Electronic Data Capture (EDC), atau dengan menggunakan uang elektronik (e-money).

Di sisi lain, Bank Indonesia juga telah meluncurkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada Agustus 2014. Gerakan penggunaan transaksi non tunai, menurut situs resmi GNNT, dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, mendukung upaya pencegahan korupsi, pencucian uang, dan pembiayaan terorisme.

GNNT merupakan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui praktik penggunaan fasilitas non tunai uang elektronik secara langsung. Dengan gerakan non tunai ini tentu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan seperti negara bisa menghemat pembelian kertas untuk pembuatan uang. Dan bagi masyarakat, tidak perlu lagi khawatir uangnya hilang jika disimpan di rumah, atau khawatir dirampok saat di jalan.

Penandatanganan MoU PaninBank dan Rintis merupakan pengembangan infrastruktur jaringan ATM dalam melakukan transaksi Tarik Tunai, Cek Saldo dan Transfer antarbank di lebih dari 97.000 ATM jaringan PRIMA, termasuk 17.057 ATM milik BCA.

Meningkatkan layanan transaksi elektronik nasabah, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan PT Bank Panin Tbk (PaninBank) mengenai Co-Branding Flazz, yakni penerbitan kartu prabayar multiguna BCA. Kartu tersebut memiliki fungsi yang sama dengan kartu Flazz BCA, memberikan kenyamanan dan kemudahan bertransaksi.

Selain itu, PaninBank juga meresmikan kerja sama jaringan ATM dengan PT Rintis Sejahtera (Rintis), sekaligus menandakan bergabungnya PaninBank dalam Jaringan PRIMA.

Kerja sama jaringan ATM ini memberikan kemudahan bagi seluruh nasabah PaninBank dalam melakukan transaksi tarik tunai, cek saldo, dan transfer antarbank di ATM jaringan Prima, di mana di dalamnya termasuk ATM BCA.

Selain itu, nasabah BCA juga semakin dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan transaksi perbankan karena bisa mengakses ATM Panin. Kini nasabah PaninBank dan BCA dapat bersama-sama menggunakan fasilitas ATM dengan jaringan yang semakin kuat.

“Kami menyambut baik atas kerja sama yang dilakukan hari ini. Kolaborasi ini tentunya berujung kepada tujuan bersama yaitu kenyamanan dan kemudahan bersama bagi seluruh nasabah, baik itu nasabah BCA, Rintis maupun PaninBank,” ungkap Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja di Hotel Kempinski beberapa waktu lalu.

Jahja juga berharap bukan hanya 61 bank yang sudah link dengan RINTIS, tetapi akan lebih banyak partner lain ikut serta. “Sehingga betul-betul program National Payment Gateway (NPG) yang dicanangkan pemerintah, in directing kita sudah melaksanakan itu,” imbuhnya.

Presiden Direktur PaninBank Herwidayatmo mengatakan kerja sama ini merupakan wujud komitmen dalam mendukung program pemerintah yang telah dicanangkan melalui Bank Indonesia dalam 'Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)' untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai (Less Cash Society/LCS) melalui Co-Branding kartu Flazz bersama BCA.

“Dengan kartu Flazz Panin, nasabah dapat menikmati kemudahan, fasilitas, dan beragam program yang disediakan sehingga transaksi pembayaran menjadi lebih praktis, efisien, dan aman. Bersama mitra bisnis kami, BCA dan Rintis, kami harap dapat terus memberikan kontribusi positif dan menjawab kebutuhan finansial nasabah dan seluruh masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Nasabah PaninBank kini semakin praktis melakukan transaksi pembayaran di lebih dari 80 ribu outlet merchant Flazz, termasuk untuk pembayaran tiket transportasi Transjakarta, kereta komuter, parkir, serta transaksi lainnya. Sama halnya dengan Flazz BCA, kartu Flazz Panin dapat diisi ulang dengan dengan minimum pengisian ulang/Top Up sebesar Rp20.000 dan maksimum Rp1.000.000 di cabang PaninBank.

Sementara Presiden Direktur Rintis Sejahtera Iwan Setiawan menuturkan pihaknya berkomitmen untuk mendukung strategi bisnis PaninBank dalam meningkatkan layanan transaksi elektronik nasabah, secara aman, efisien dengan tingkat layanan yang tinggi.

“Serta meningkatkan potensi utilitas pemanfaatan jaringan PaninBank oleh nasabah bank peserta Jaringan PRIMA,” tambahnya.

Kerja sama dengan PaninBank dan Rintis merupakan komitmen BCA untuk terus memperluas dan mengembangkan inovasi dan pelayanan yang lebih baik lagi kepada nasabah dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

