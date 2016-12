\Antisipasi Pelemahan Rupiah, BI Harus Batasi Transaksi Valas di Perbankan\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah hingga saat ini masih belum mampu menahan dominasi dari penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Penguatan AS sebagai imbas dari kenaikan suku bunga The Fed dan perbaikan perekonomian AS.

Menurut Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada, Bank Indonesia (BI) sebaiknya melakukan tindakan antisipasi untuk menahan kejatuhan Rupiah. Salah satu langkah yang bisa dilakukan dengan menginstruksikan perbankan agar membatasi transaksi dalam bentuk valas.

"Jadi BI bisa mengatur dari suplai dan demand-nya saja. Itu kalau memungkinkan, kalau pun kebijakan itu bisa dilakukan," tuturnya saat dihubungi Okezone.

Kendati begitu menurut Reza BI belum perlu untuk melakukan operasi moneter dengan membanjir dolar di pasar. Sebab dengan begitu cadangan devisa bisa menurun.

"Langkah antisipasi operasi moneter ya bisa dilakukan tapi agak sulit. Kalau melakukan itu kan kita tidak mau cadangan devisa kita kan berkurang. Kondisinya juga belum terlalu berat, tapi kalau tidak ditahan multiplier effect-nya yang akan menimbulkan masalah," pungkasnya.