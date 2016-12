\Rupiah Rp13.471, Masih Tertekan Penguatan Dolar AS\

JAKARTA - Menjelang libur Tahun Baru 2017, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan sore ini mengalami penurunan. Sore ini Rupiah berada di level Rp13.471 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (30/12/2016), Rupiah pada perdagangan Spot Exchange Rate di pasar Asia menurun 11 poin atau 0,08% ke level Rp13.471 per USD. Adapun dalam 52 minggu Rupiah bergerak di kisaran Rp12.886 per USD hingga Rp14.002 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance juga mencatat Rupiah turun 22 poin atau 0,16% ke level Rp13.460 per USD. Dalam kurs Yahoofinance, pergerakan harian Rupiah berada di Rp13.438 per USD hingga Rp13.528 per USD.

Bank Indonesia (BI) lewat kurs Jakarta Interspot Dollar Exchange alias Jisdor juga mencatat Rupiah melemah. Hari ini, kurs tengah Rupiah berada di angka Rp13.473 per USD dari sebelumnya Rp13.447 per USD.