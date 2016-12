\Akhir Tahun, BPS: Harga Cabai Rawit Kian Pedas\

JAKARTA - Harga pangan mulai mengalami gejolak jelang akhir tahun 2016. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), harga cabai rawit mengalami kenaikan tertinggi pada akhir 2016.

Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadiwibowo, harga cabai rawit hingga pekan keempat bulan ini telah mencapai Rp72 ribu per kg. Lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai Rp35 ribu per kg.

"Jadi harga cabai rawit semakin pedas. Mungkin masyarakat bisa melakukan substitusi dengan mengkonsumsi cabai biasa," kata Sasmito di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Sementara itu, beberapa harga bahan komoditas lainnya mengalami penurunan. Di antaranya adalah bawang merah yang hanya mencapai Rp34 ribu per kg dan cabai merah pada level Rp45 ribu per kg. Sedangkan bawang putih mengalami sedikit kenaikan pada level Rp38 ribu per kg karena masih berpatokan dengan impor dari negara lain.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas Kementan, Agung Hendriadi mengatakan, stabilnya beberapa harga bahan pangan tidak terlepas dari adanya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan harga acuan pangan.

"Ada harga batas atas dan batas bawah dan ini cukup dapat stabilkan harga," tukasnya.