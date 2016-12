\Fed Rate Bakal Naik di 2017, OJK: Investor Tetap Melirik RI\

JAKARTA - Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed rencananya akan menaikan suku bunga bertahap tiga kali di sepanjang 2017. Hal itu sebagai upaya untuk menarik kembali dana-dana investor AS yang beredar di dunia.

Namun Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengaku, masih tetap optimis hal itu takkan mengganggu investasi di pasar modal Indonesia. Sebab imbal hasil (return) di Indonesia masih lebih besar dibanding AS.

"Jadi kalau kita lihat itu balance antara imbal hasil yang dihasilkan dan risiko itu tadi. Kalau kita bisa me-minimize risiko apakah risiko investasi atau risiko politik misalnya tentu itu akan membuat investor itu akan memilih ke Indonesia karena return kita bagus," tuturnya di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Seperti diketahui suku bunga The Fed saat ini berada di level 0,5% sampai dengan 0,75%. Sementara suku bunga seven day revers repo rate Bank Indonesia berada di level 4,75%.

"Investor itu kan akan mencari return yang optimal. Dalam artian gini, antara risk and return itu kan hal yang terkait. Jadi bisa saja mereka mencoba di tempat yang katakanlah meningkat, kemudian investasi meningkat. Tetapi kemudian meningkatnya berapa banyak jika dibandingkan di Indonesia yang masih cukup tinggi return-nya sehingga itu nanti pilihan," pungkasnya.