\Penutupan Perdagangan, Bos BEI Naik Panggung Nyanyi Bareng Slank\

JAKARTA - Penutupan perdagangan saham tahunan kali ini terasa sangat meriah. Hal itu lantaran band legendaris Indonesia Slank turut hadir meramaikan acara.

Band yang digawangi Bimbim dan kawan-kawan itu langsung menggempur panggung Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan lagu-lagu andalannya.

Direktur Utama BEI Tito Sulistio pun terlihat menikmati suguhan lagu-lagu yang dibawakan oleh Slank. Bahkan Tito menyempatkan diri untuk mengganti pakaiannya dengan menggunakan kaus berlogo Slank.

Menurut pemantauan Okezone, Jakarta, Jumat (30/12/2016), Tito terlihat hafal menyanyikan lagu-lagu Slank seperti I Miss You But I Hate You, Juwita Malam, dan Juwita Malam. Namun ketika Slank menyanyikan lagu Ku Tak Bisa Tito mendadak naik ke atas panggung sambil mengibarkan bendera Slank.

Seakan betah di atas panggung, Tito terus berjingkrakan di atas panggung hingga lagu itu selesai dilantunkan.