\Harga Minyak Dunia Turun karena Persediaan AS Meningkat\

NEW YORK - Harga minyak dunia turun pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena Amerika Serikat melaporkan kenaikan persediaan minyak mentah pekan lalu.

Persediaan minyak mentah naik 0,6 juta barel pekan lalu menjadi 486,1 juta barel, atau meningkat naik 6,8 persen dari waktu yang sama tahun lalu, Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan pada Kamis.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari, turun USD0,29 menjadi menetap di USD53,77 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari, turun USD0,08 menjadi ditutup pada USD56,14 per barel di London ICE Futures Exchange.