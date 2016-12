\TERPOPULER: Aksi Bos BEI Rayakan Penutupan Perdagangan Bursa\

JAKARTA - Hari ini, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar seremonial penutupan perdagangan saham tahunan. Acara kali ini terasa lebih meriah karena Slank turut hadir mengisi rangkaian acara.

Direktur Utama BEI Tito Sulistio pun terlihat girang ketika band yang digawangi Kaka, Bimbim dan kawan-kawan mulai melantunkan lagu-lagu andalannya.

Bahkan Tito sempat mengganti bajunya yang tadinya mengenakan batik menjadi kaos berlogo Slank.

Tito juga terligat hapal dan ikut melantunkan lagu Slank seperti I Miss You But I Hate You, Juwita Malam, dan Juwita Malam.

