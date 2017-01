\Amazon Akan Bangun Menara Kantor Rp258 Miliar\

NEW YORK - Salah satu perusahaan ritel online terbesar di dunia, Amazon, berencana untuk membeli sebuah properti motel Days Inn di Seventh Avenue, New York senilai USD19,2 juta atau setara Rp258 miliar (mengacu kurs Rp13.440 per USD). Rencananya, bangunan ini akan dijadikan sebagai menara kantor kelima bagi perusahaan.

Dilansir dari laman Curbed, Senin (2/1/2017), kawasan tersebut sangat memungkinkan untuk dibangun sebuah bangunan non perumahan hingga setinggi 340 kaki. Dengan dibelinya bangunan motel tersebut oleh Amazon, diperkirakan akan mampu menjadi kantor bagi 35 ribu karyawannya.

Menurut Geekwire, Amazon diperkirakan akan meng-cover sekitar 10 juta kaki persegi di kota, yaitu sekitar 25% dari total ruang kantor premium di pusat kota Seattle dan menjadi ruang yang cukup untuk lebih dari 50 ribu karyawan.

Perusahaan memilih membangun di kota ketimbang di pinggiran, sebagian untuk budaya urban, sebagian untuk efisiensi energi dan dampak lingkungan yang lebih rendah dari infrastruktur perkotaan. Kebanyakan orang lebih suka transportasi yang singkat dan mudah, dan kemacetan yang lebih pendek. Itu semua cenderung membakar lebih sedikit bahan bakar, menyebabkan polusi berkurang, dan meminimalisir biaya.

Namun demikian, belum diketahui pasti kapan Amazon akan mulai membangun menara kelimanya tersebut.