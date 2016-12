\Hingga Desember, 111.796 Unit Rumah Terbangun untuk MBR\

JAKARTA – Pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah hingga Desember tercatat 111.796. Sementara capaian program satu juta rumah hingga akhir per 30 Desember 2016 ini telah mencapai angka 805.169 unit rumah.

“Total realisasi Program Satu Juta Rumah Tahun 2016 ini mencapai angka 805.169 unit,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, Jumat (30/12/2016).

Syarif menambahkan, sebanyak 111.796 unit tersebut terdiri dari rumah susun sewa (Rusunawa) sebanyak 7.860 unit, rumah khusus 6.048 unit, rumah swadaya sejumlah 97.888 unit (pembangunan rumah baru 1.007 dan peningkatan kualitas rumah 96.881 unit).

Data pembangunan rumah dari Kementerian/ Lembaga sebanyak 16.923 unit, Pemda 120.180 unit, pengembang perumahan sebanyak 265.747 unit terdiri dari skema subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (42.017 unit) KPR Syariah (7.311 unit), Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 111.358 unit dan kredit konstruksi 105.061 unit. Pembangunan rumah melalui Fasilitas pembiayaan lainnya sebanyak 21.830 unit dan dari CSR perusahaan 320 unit dan masyarakat 32.586 unit rumah.

Adapun pembangunan rumah untuk non MBR sejumlah 235.787 unit berasal dari pembangunan rumah oleh pengembang sebanyak 12.332 unit, masyarakat non MBR 10.000 unit, non subsidi komersial 80.235 unit, non subsidi syariah 3.972 unit dan kredit konstruksi 129.248 unit.

Data pembangunan rumah selama tahun 2016 tersebut berasal dari Kementerian PUPR yang merupakan data progress yang sudah terkontrak, data dari Kementerian Sosial dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta data rencana alokasi APBD Penyediaan Perumahan dari Pemerintah Daerah.

“Kami berterima kasih atas dukungan dari para pemangku kepentingan bidang perumahan seperti K/L, Pemda, pengembang rumah subsidi maupun komersial, perusahaan yang telah menyalurkan CSR perumahan, perbankan serta masyarakat yang telah mendukung suksesnya Program Satu Juta Rumah di Indonesia,” tandasnya.