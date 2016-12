\TERPOPULER: Harga Minyak Dunia Naik di 2016\

NEW YORK - Harga minyak dunia ditutup melemah pada perdagangan di akhir 2016. Namun, harga minyak mencatatkan penguatan terbesar sejak 2009, setelah OPEC dan negara non OPEC sepakat untuk memangkas produksi minyak untuk mengatasi tekanan penurunan harga dalam dua tahun terakhir.

Melansir Reuters, Sabtu (31/12/2016), harga minyak patokan AS West Texas Intermediate (WTI) CLc1 crude futures turun 5 sen, atau 0,1% ke level USD53,72 per barel, sementara Brent LCOc1 turun 3 sen, atau 0,1% ke USD56,82 per barel.

BERITA REKOMENDASI

Secara tahunan, harga minyak Brent naik 52% tahun ini dan WTI naik sekira 45%. Kenaikan tahunan terbesar sejak 2009 dengan masing-masing indeks saham naik 78% dan 71%.

Baca Selengkapnya: Sepanjang 2016, Harga Minyak Dunia Naik 45%