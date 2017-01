\Jelang Pergantian Tahun, Harga Pangan Naik 45%\

JAKARTA - Mengawali 2017,harga komoditas bahan pokok mulai mengalami penurunan. Tidak seperti Sabtu, 31 Desember 2016, di mana harga semua komoditas bahan pokok berada di puncak tertinggi.

Bahkan harga cabai merah tembus angka penjualan Rp90.000 per kilogram (kg).

"30-31 Desember kemaren merupakan puncak konsumsi tertinggi, seluruh harga pangan naik hampir diangka 45%. Tetapi hari ini sudah ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan," ungkap Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI) Abdullah Mansuri saat dihubungi oleh Okezone, Minggu (1/1/2017).

Dirinya menjabarkan beberapa komoditas pangan yang mengalami penurunan harga, seperti, daging dan telur ayam, serta daging sapi yang mengalami penurunan sedikit. Namun, untuk komoditas bahan pokok seperti cabai rawit merah dan hijau justru terus mengalami kenaikan.

"Cabai rawit merah tembus harga Rp90.000 per kg dari sebelumnya hanya Rp85.000 per kg dan rawit hijau tembus Rp75.000 per kg dari sebelumnya hanya Rp70.000," ungkapnya.